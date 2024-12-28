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اقتصاد

السيارات الألمانية تنهي 2024 بثبات في أسعار موديلات 2025

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

سيارات BMW، تختتم سيارات BMW عام 2024، بتثبيت في أسعار طرازات 2025، لتنشيط حركة البيع والشراء قبل مطلع العام الجديد الذي يشهد تغير سعري في أسعار سيارات BMW، وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة الألمانية في مصر.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW، لطرازات 2025، خلال شهر ديسمبر 
للعام الجاري، والتي شهدت ثباتا لتودع العام بالاستقرار في الاسعار ونرصدها في التقرير التالي:- 


- يصل سعر  I4 eDrive40 M Sport جران كوبيه إلى  4 ملايين و950 ألف جنيه وبمدى بين 520 و580 كم في الشحنة.

الفئة الخامسة 
- I5 eDrive40 Luxury line بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه.
- I5 eDrive40 Luxury bronze بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه. 
- I5 eDrive 40 M sport بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه. 

BMW الفئة السابعة
I7 xDrive 60 بسعر 11 مليون جنيه. 

BMW X1
iX1 edrive20 M Sport بسعر 3 ملايين و650 ألف جنيه.

BMW X2
IX2  edrive 20 M Sport  بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه.

BMW IX موديل 2025
IX xDrive 50 بسعر يبلغ 7 ملايين و550 ألف جنيه. 

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أسعار سيارات BMW اسعار سيارات السيارات الالمانية الفئة الخامسة حركة البيع والشراء
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