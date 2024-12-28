السيارات الألمانية تنهي 2024 بثبات في أسعار موديلات 2025

سيارات BMW، تختتم سيارات BMW عام 2024، بتثبيت في أسعار طرازات 2025، لتنشيط حركة البيع والشراء قبل مطلع العام الجديد الذي يشهد تغير سعري في أسعار سيارات BMW، وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة الألمانية في مصر.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW، لطرازات 2025، خلال شهر ديسمبر

للعام الجاري، والتي شهدت ثباتا لتودع العام بالاستقرار في الاسعار ونرصدها في التقرير التالي:-



- يصل سعر I4 eDrive40 M Sport جران كوبيه إلى 4 ملايين و950 ألف جنيه وبمدى بين 520 و580 كم في الشحنة.



الفئة الخامسة

- I5 eDrive40 Luxury line بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه.

- I5 eDrive40 Luxury bronze بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه.

- I5 eDrive 40 M sport بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه.



BMW الفئة السابعة

I7 xDrive 60 بسعر 11 مليون جنيه.



BMW X1

iX1 edrive20 M Sport بسعر 3 ملايين و650 ألف جنيه.



BMW X2

IX2 edrive 20 M Sport بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه.



BMW IX موديل 2025

IX xDrive 50 بسعر يبلغ 7 ملايين و550 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.