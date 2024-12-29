سورة «فصلت» هي السورة الحادية والأربعون في ترتيب المصحف، وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد " سورة غافر " قبل " سورة الزخرف "، وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور، وعدد آيات سورة فصلت ثنتان وخمسون آية في المصحف البصري والشامي، وثلاث وخمسون في المصحف المكي والمدني، وأربع وخمسون في المصحف الكوفي، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها.

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

أسماء سورة فصلت

تسمى حم السجدة بإضافة حم إلى السجدة كما قدمناه في أول سورة المؤمن، وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف حم بأن فيها سجدة القرآن وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام حتى يقرأ: تبارك، وحم السجدة.

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير سورة السجدة، وهو اختصار قولهم حم السجدة وليس تمييزا لها بذات السجدة.

واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب " سورة فصلت " لوقوع كلمة " فصلت آياته " في أولها فعرفت بها تمييزا لها من السور المفتتحة بحروف " حم ". كما تميزت " سورة المؤمن " باسم " سورة غافر " عن بقية السور المفتتحة بحروف " حم ".

وقال الكواشي: وتسمى " سورة المصابيح " لقوله تعالى فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وتسمى " سورة الأقوات " لقوله تعالى وقدر فيها أقواتها.

وقال الكواشي في التبصرة: تسمى " سجدة المؤمن " ووجه هذه التسمية قصد تمييزها عن سورة " الم السجدة " المسماة " سورة المضاجع " فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي " سورة المؤمن "، كما ميزوا " سورة المضاجع " باسم " سجدة لقمان " لأنها واقعة بعد " سورة لقمان ".

\\

سبب نزول سورة فصلت

لم يرد عن أهل العلم في كتب التّفسير وكتب أسباب النّزول سببٌ في نزول سورة فصّلَت كاملةً، ولكنّ بعض الآيات المذكورة في السّورة كان لها أسباب نزول مخصوصة، وهما آيتين كما سيأتي

سبب نزول آية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

وردَ في الكتبِ أكثرَ من سبب نزولٍ في هذه الآية منها ما وردَ في الحديثٍ عن الصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه- أنّ ثلاثة رجالٍ كانوا عند بيتِ الله، فسأل أحدهم الآخرين: هل يسمع الله كلامنا إذا قلناه؟ فأجابه الأوّل أنّ الله لا يسمعه إلّا إذا جهَرَ بقوله، وأجابه الآخرُ أنّ الله -سبحانه- سميعٌ للقولِ سواء أجُهِرَ به أم لم يُجهر. فلمّا سمع حديثهم الصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه- ذهبَ إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وذكرَ له قصّتهم، فأنزل الله -جلّ وعلا- قوله: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ}، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.

سبب نزول آية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

جاء في حديثٍ عن الصّحابيّ الجليل عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه- أنّ هذه الآية نزلت في الصّحابيّ الجليل أبو بكرٍ رضي الله عنه، ذاكَ أنّ المشركينَ ادّعوا أنّ لله بناتٍ -تعالى عن ذلكَ علوًّا كبيرًا- وأنّ الأصنامَ هم شفعاؤهم عند الله جلّ وعلا، وادّعى اليهود أنّ العزير هو ابن الله -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا- وأنّ رسول الله محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- ليس بنبيّ، وكانَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، فنزلت الآية لهذا السّبب.

فضائل سورة فصلت

أنها من المئين التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين... "

وقد روى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: (اجتمعت قريش يومًا، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه، ولينظر ماذا يرد عليه، فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة، فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى، أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل، إن كان إنما بك الباءة -أي تريد الزواج- فاختر أي نساء قريش، ونزوجك عشرًا، وإن كان إنما بك الحاجة، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلًا واحدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم * حم * تنزيل من الرحمن الرحيم) حتى بلغ (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) (فصلت:3) فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: لا، فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه به إلا وقد كلمته به، فقالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، قال: لا والذي نصبها بينة، ما فهمت شيئًا مما قال، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلك! يكلمك رجل بالعربية، لا تدري ما قال؟، قال: لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة).

موضوعات سورة فصلت

1- مدْحُ القُرآنِ، وبيانُ شَرَفِه.

2- بيانُ مَوقِفُ الكُفَّارِ مِن القرآنِ.

3- ذِكرُ بَعضِ مَظاهِرِ قُدرةِ الله تعالى؛ كتَخليقِ الأرضِ، وما جُعِل فيها مِن جِبالٍ، وما قُدِّر فيها مِن أقواتٍ، وتَخليقِ السَّمواتِ السَّبعِ، وتَزيينِ السَّماءِ الدُّنيا منها بالنُّجومِ.

4- إنذارُ المُشرِكينَ المُعرِضينَ عن سَماعِ القُرآنِ بما حَلَّ بالأُمَمِ المكَذِّبةِ، وذِكرُ ما حَلَّ بعادٍ وثمودَ مِن العُقوبةِ في الدُّنيا.

5- ذِكرُ بَعضِ مَشاهِدِ يومِ القيامةِ، وبَيانُ بَعضِ أحوالِ الكُفَّارِ السَّيِّئةِ في هذا اليَومِ؛ كشَهادةِ جَوارِحِهم عليهم.

5- بيانُ حالِ المؤمِنينَ وحُسنِ مَصيرِهم، وفَضلُ الدَّعوةِ إلى اللهِ والدَّفعِ بالَّتي هي أحسَنُ، والأمرُ بالاستِعاذةِ باللهِ تعالى مِن نَزَغاتِ الشَّيطانِ.

6- ذِكرُ عدَدٍ مِن الآياتِ الدَّالَّةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وقُدرتِه على كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلك قُدرتُه على إحياءِ الموتى.

7- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم.

8- إقامةُ الأدِلَّةِ على أنَّ هذا القُرآنَ مِن عندِ اللهِ تعالى، وإبطالُ مَطاعِنِ المُشرِكينَ فيه.

9- بيانُ سَعةِ عِلمِ اللهِ تعالى، وأنَّ مَرَدَّ عِلمِ قيامِ السَّاعةِ إليه.

10- ذِكرُ طَبيعةِ الإنسانِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ.

11- خُتِمَت السُّورةُ بأنَّ حِكمةَ اللهِ اقتَضَت إطْلاعَ النَّاسِ في كُلِّ وَقتٍ على بَعضٍ مِن آياتِه -سُبحانَه- في الآفاقِ وفي أنفُسِهم؛ حتَّى يَتبَيَّنَ لهم أنَّ القُرآنَ حَقٌّ.

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

مقاصد سورة فصلت

وقال ابن عاشور في "تحريره":"أغراض السورة: التنويه بالقرآن، والإشارة إلى عجزهم عن معارضته، وذكر هديه، وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل، وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام، وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان، وإبطال مطاعن المشركين فيه، وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم، فلا عذر لهم أصلًا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا، ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم، وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس، وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا، وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعهم بالتي هي أحسن، وبالصبر على جفوتهم، وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث، وأنه واقع لا محالة، ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي، وبالبشارة للمؤمنين. وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم، وعِبَرٌ في تقلبات أهل الشرك، والتنويه بإيتاء الزكاة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.