السبت 28 ديسمبر 2024
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القبض على سائق سيارة دهس طفلا يستقل دراجة بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة بتهمة ارتكاب واقعة الاصطدام بطفل أثناء استقلاله دراجة هوائية بالحي 30 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة هوائية في الشرقية

تفاصيل وفاة طفل دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بوقوع حادث تصادم بمدينة العاشر من رمضان، ووفاة طفل يدعى «ياسين.ن.ر»،10 سنوات، يستقل دراجة هوائية.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أنه حال استقلال الطفل دراجته الهوائية، اصطدمت به سيارة ربع نقل مصرعه وأصابته بكسوروكدمات متفرقة في الجسد، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة ضبط السائق المتسبب في الحادث.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعي.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثيرمن القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصردور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

حوادث الطرق.. تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

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