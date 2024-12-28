السبت 28 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن

الدواجن، فيتو
الدواجن، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة تقرير مصور عن الأعلاف المناسبة لتربية الدواجن تحت عنوان تعرف على الأعلاف المناسبة خلال مراحل النمو المختلفة للدواجن.

وسبق وأطلق مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أعمال حملة "اسأل خبير" لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

ويأتي هذا في إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح، كما تقوم الحملة بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن.

وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميداني يتم بمتابعة خبراء المركز في مجالات الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء في الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين في حينها. 

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