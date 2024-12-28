السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

حلقات خاصة من "الستات مايعرفوش يكدبوا" بمناسبة العام الجديد

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات، فيتو

يقدم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC بداية من يوم غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، وبمناسبة استقبال العام الجديد، مجموعة مميزة من الحلقات على مدار الأسبوع، تتضمن لقاءات وفقرات متنوعة احتفالًا بختام عام 2024 وبداية عام 2025.

 

يفتتح البرنامج أولى حلقات العام الجديد باستضافة الفنانة داليا البحيري في حوار خاص مع الإعلامية هبة الأباصيري، حيث تكشف عن كواليس أعمالها الفنية، تفاصيل حياتها الشخصية، وأسرار تربيتها لابنتها.

كما يخصص البرنامج حلقة غنائية فريدة تستضيف فرقة منيب التراثية لتقديم مجموعة من أجمل أغانيها التراثية، بمشاركة الفنانة والإعلامية منى عبدالغني بالعزف والغناء.

وفي حلقة أخرى، يطل الفنانة التونسية لمياء جمال والملحن هلكوت زاهير ليقدما مجموعة مختارة من أغاني الطرب الأصيل، بالإضافة إلى لقاء مع الفنان مصطفى عناب الذي يتحدث عن مشواره الفني ويقدم بعضًا من أغانيه.

 

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يُعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مباشرةً من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وهو من تقديم منى عبدالغني، هبه الأباصيري ايمان عز الدين مها الصغير، مها بهنسي.

 

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برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا قناة سي بي سي العام الجديد 2025 هبة الأباصيري

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