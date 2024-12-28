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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29-12-2024

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 - 12 -2024

أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00  ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  04 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 03  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  05 ودرجة الحرارة العظمى 18

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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