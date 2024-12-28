حزب المؤتمر: نشر الشائعات هدفه زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه مؤسسات الدولة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات أصبحت من الأدوات التى التي يتم استخدامها لهدم مؤسسات الدولة، ولم ولن تتوقف هذه الشائعات ولكنها فى نفس الوقت لن تثنى الدولة عن المضى قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.



اللجان الإلكترونية المشبوهة لا يتركون حدثا إلا ويختلقون الشائعات

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تلك اللجان الإلكترونية المشبوهة لا يتركون حدثا إلا ويختلقون الشائعات وينشرون الأكاذيب حوله، قائلا:" على سبيل المثال الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات منها على سبيل المثال، بيع المطارات، تأجير منطقة الأهرامات، إخلاء دير سانت كاترين بالتزامن مع تطويره، حذف من يمتلك انترنت أرض من بطاقات التموين، خفض "كوتة" استيراد السيارات 20%".



نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار

وتابع الدكتور السعيد غنيم:" وغيرها من الشائعات التى تروج لها الكتائب الإلكترونية المشبوهة، والتي تستغل فيها الأحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب الأحداث الجيوسياسية التى أثرت على الجميع، ومن ثم هذه الجماعات لم تترك فرصة إلا وأخذت على عاتقها نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب السلم العام".



الأحداث الجارية أثرت على اقتصاديات كل الدول

وأكد غنيم، أن الأحداث الجارية أثرت على اقتصاديات كل الدول، ومن ثم على الجميع أن يدرك أن الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتفاف الجميع خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لعبور هذه المرحلة الحرجة، عدم الانسياق خلف مثل هذه الأخبار الكاذبة والشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية فى تلقى المعلومات، ومؤكدا أن نشر الشائعات هدفها نشر الفوضى بين المواطنين، ولكن الشعب المصرى أثبت لهم عكس ذلك، وأن المصريين أيقنوا دورهم الخبيث ولم يعد لهم أي مصداقية فى الشارع المصرى على الإطلاق..

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