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اقتصاد

الاتحاد العربي للمعارض يطلق معرضًا للصناعات العربية في العراق 2025

المستشار محمود الجراح
المستشار محمود الجراح

 أعلن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، في اجتماعه الدوري الأخير بالقاهرة، عن تنظيم معرض ضخم للصناعات العربية في العراق خلال عام 2025، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على التزام الاتحاد بدعم التعاون الصناعي العربي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.

ويعد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة، ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

ويهدف المعرض، الذي سيعقد في العراق خلال 2025 إلى توفير منصة واسعة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الصناعية العربية، وتسليط الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في مختلف المجالات، وفق بيان المستشار محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض.

 

وقال "الجراح"، إن المعرض يستهدف تعزيز التعاون الصناعي العربي من خلال تسهيل التواصل بين الشركات والمؤسسات الصناعية العربية، وتشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا، كما يستهدف زيادة التجارة البينية العربية وتوفير فرص جديدة للشركات العربية لعرض منتجاتها وخدماتها على أسواق جديدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

 

وأشار إلى أن المعرض يستهدف دعم الصادرات العربية من خلال المساهمة في زيادة الوعي بالمنتجات العربية في الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات العربية.

بالتزامن مع المعرض، سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة في مجال إدارة الفعاليات والمعارض، تستهدف نخبة من منظمي المعارض من مختلف الدول العربية، حيث تهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءات العاملين في هذا المجال وتطوير قدراتهم على تنظيم فعاليات عالمية المستوى.

وأكد الأمين العام للاتحاد، المستشار محمود الجراح، على أهمية المعرض وحذر في الوقت نفسه من محاولات بعض الجهات انتحال صفة الاتحاد وإنشاء كيانات وهمية بهدف الاحتيال على الشركات والمؤسسات.

ودعا جراح الشركات والمؤسسات العربية إلى توخي الحذر والتأكد من التواصل مع الجهات الرسمية للاتحاد للحصول على المعلومات الصحيحة حول المعرض.

ووجه الأمين العام دعوة إلى جميع الشركات والمؤسسات الصناعية العربية للمشاركة في هذا الحدث الهام والاستفادة من الفرص التي يوفرها لتعزيز أعمالهم وتوسيع شبكاتهم، كما دعا إلى دعم هذا الحدث وتوفير كل التسهيلات اللازمة لنجاحه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ترأس المستشار محمود الجراح الأمين العام للاتحاد وفدًا لزيارة أجنحة معرض فود أفريكا وPacprocess، والذي أكد أن المعرض يعد فرصة ملائمة لجعل مصر أحد الدول الرائدة في صناعة معارض ذات طبيعة عالمية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركة قرابة ألف عارض محلي ودولي في المعرض.

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