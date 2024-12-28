وفد سياحي من ألمانيا وهولندا يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد إقبالًا سياحيًا متزايدًا على زيارة المناطق الأثرية والتاريخية، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك إرثًا حضاريًا يجعلها وجهة مميزة للسياح من مختلف دول العالم.

وأضاف محافظ المنيا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة للزوار، في إطار دعم الدولة لقطاع السياحة وتنشيطه.

أهم المحافظات السياحية



وأوضح كدواني أن المنيا تُعد واحدة من أهم المحافظات السياحية في مصر، حيث تحتوي على ثلث آثار البلاد، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر من حيث الأهمية الأثرية.

وفد سياحي من ألمانيا وهولندا في المنيا



وفي هذا السياق، استقبلت المحافظة وفدًا سياحيًا من ألمانيا وهولندا أجرى زيارة إلى منطقة آثار بني حسن، الواقعة جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومترًا.

وتُعد بني حسن من أبرز المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تضم 39 مقبرة تعود إلى عصر الدولة الفرعونية الوسطى، وتتميز برسوم جدارية تعكس مشاهد الحياة اليومية، بالإضافة إلى الصناعات والرياضات القديمة.

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