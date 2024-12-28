خالد فتوح أفضل مذيع في استفتاء أوسكار المساء السنوي

فاز الإعلامي خالد فتوح بجائزة أفضل مذيع إذاعة عن برنامج ملعب إف إف الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم وذلك في استفتاء أوسكار الأفضل رقم 62 الذي يقام سنويا في جريدة المساء والكورة والملاعب.





وشهد الحفل نخبة من رموز المجتمع الرياضي والسياسي منهم وزير الدولة للأعمال ووزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة.





كما شهد الحفل الدكتورة نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة وحسين عباس مدير عام البث وثناء الحلواني وهدي جابر والحكم الدولي دالاس ومحمد نور لاعب ومحمد عمر لاعبا الاتحاد السكندري وإيهاب جلال مرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب الشباب السابق والكابتن الخواجه واحمد سليمان.

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