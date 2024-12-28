في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي الـ 103، "مهندس الضحك" مزج بين الكوميديا والتراجيديا

عبد المنعم مدبولى، كوميديان قدير، خفيف الدم، مزج فى الأداء بين الكوميديا والتراجيديا، لقب بمهندس الضحك وأسطى الكوميديا، بدأ مع برنامج ساعة لقلبك ومسرح التليفزيون، هو صاحب مدرسة فى الأداء التمثيلى، أسس فرقة المدبوليزم مخرجا وممثلا ومؤلفا، من أشهر أفلامه " مولد يادنيا " رحل عام 2006.

ولد الفنان الكوميدي عبد المنعم مدبولى فى مثل هذا اليوم عام 1921 بحى باب الشعرية، يقدم نفسه قائلا "محسوبكم عبد المنعم مدبولي المهنة مؤلف وممثل ومخرج " التحق بمدرسة الفنون التطبيقية، وأثناء عمله مدرسا للنحت بالفنون التطبيقية، حاول وهو طالب الفنون الالتحاق بمعهد التمثيل إلا أنه رفض طلبه لأنه قصير القامة، لكن ساعده المخرج زكي طليمات للالتحاق بمعهد التمثيل ليكون فرقة مسرحية باسم "النهضة "قدم من خلالها مسرحية واحدة بعنوان "الجزاء ".

تقديم أعمال المسرح الحر فى الأوبرا

وجاءت المحطة الثانية لـ عبد المنعم مدبولى فى فرقة " المسرح الحر" مع زملائه وهو مازال طالبا: صلاح منصور وسعد أردش وعبد الحفيظ التطاوى، وقدموا من خلالها مسرحيات المغناطيس، الأرض الثائرة ونظرا لنجاح مسرحياتهم وترحيب الجمهور بهم ساعدهم وزير الثقافة آنذاك الدكتور ثروت عكاشة فى تقديم أعمالهم على مسرح الأوبرا.

الدنيا بتلف بديلا عن السيد بدير

وكانت المحطة الثالثة للفنان عبد المنعم مدبولى في برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة الذي أفرز كوكبة كبيرة أصبحت من ألمع نجوم المسرح والسينما، حيث قدم من خلاله أعمالا كوميدية ناجحة، وجاءت نجومية مدبولى الحقيقية عندما اختاره السيد بدير ــ مدير مسرح التليفزيون فى ذلك الوقت ــ بدلا منه لإخراج مسرحية بعنوان "الدنيا بتلف" التي أصبحت فيما بعد مسرحية "السكرتير الفني " نظرا لظروف سفر مفاجئ لبدير وكان في نفس الوقت هو البطل، فقام مدبولي بترشيح فؤاد المهندس للدور، مع ممثلة من جمعية أنصار التمثيل اسمها شويكار ومن يومها ظهر اكتشاف الثنائى شويكار وفؤاد المهندس.

الفنان عبد المنعم مدبولى



عن مشواره الفنى يقول عبد المنعم مدبولى: نشأت فى حى شعبى بباب الشعرية ومتزوج وأعول ثلاثة أبناء، وفى نفس الوقت كنت مغرما بالتمثيل وكنت عضوا بفريق المسرح المدرسى دون أن تعلم أمى، ولما تخرجت بدأت التدريس فى كلية الفنون التطبيقية بقسم النحت، كنت فى المساء أدرس بمعهد التمثيل حتى أنهيت الدراسة فيه، وعملت بالإذاعة فى برنامج "ساعة لقلبك"، مع فؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من الزملاء، وأيضا برنامج الأطفال بابا شارو، ثم انتقلت للعمل في مسرح التليفزيون برئاسة السيد بدير تمثيلا وإخراجا لأربع مسرحيات هي "جلفدان هانم، مطرب العواطف، دسوقى أفندى، أنا وهو وهي.

ريا وسكينة مع شادية

شارك الفنان عبد المنعم مدبولى في تكوين فرقة الفنانين المتحدين وقدم خلالها مسرحيتي (البيجاما الحمرا، الزوج العاشر) مع أستاذه السيد بدير، ثم أسس فرقة المدبوليزم وقدم خلالها مسرحيات (حمار ماشالش حاجة، مولود في الوقت الضائع، راجل مفيش منه)، وأخيرا شارك بالتمثيل في مسرحية "ريا وسكينة" مع شادية وسهير البابلي التي استمرت أربع سنوات على المسرح وحققت نجاحا كبيرا.

شادية ومدبولى فى ريا وسكينة

بعد نجاحه المسرحى اتجه عبد المنعم مدبولى إلى السينما وكانت البداية مع فيلم " أيامي السعيدة" للمخرج أحمد ضياء الدين، وكثيرا ما كان يشارك فى كتابة الأفلام التى يقوم ببطولتها، ورغم ذلك ظل بعيدا عن أدوار البطولة حيث كان سنيدا لفؤاد المهندس ومحمد عوض ولم يغضبه ذلك، وبلغ رصيده السينمائي 60 فيلما فقط منها:سيقان فى الوحل، الحفيد، أهلا ياكابتن، مولد يا دنيا الذى غنى فيه أشهر أغانيه "زمان غريب يازمان" ـ احنا بتوع الاتوبيس، ربع دستة أشرار، وكان آخر أفلامه "أريد خلعا" مع داليا البحيري وهانى رمزى.

وكانت المحطة الأخيرة مع الدراما حيث قدم عبد المنعم مدبولى أعمالا تليفزيونية كان لها إقبالا جماهيريا كبيرا منها: أبنائى الأعزاء شكرا، الذي غنى فيه مجموعة أغنيات للأطفال منها (كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو، توت)، كما ظهر في الجزء الرابع من مسلسل يوميات ونيس عام 1997، وكان مسلسل "الكلام المباح" آخر أعماله الدرامية والذي عرض عام 2005.

وفاة فى الخامسة والثمانين

أصيب عبد المنعم مدبولي في آخر أيامه بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذي عاش به 25 عاما، وعاوده المرض وكان سببا في وفاته، حيث أصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرا بمرض القلب عن عمر 85 عاما.



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