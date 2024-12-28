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ثقافة وفنون

2 مليون جنيه إيرادات فيلم "بضع ساعات يومًا ما" ليلة أمس

فيلم بضع ساعات في
فيلم بضع ساعات في يوم ما

حقق فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، أمس الجمعة، إيرادات كبيرة بدور العرض السينمائي، وذلك في ثالث أيام عرضه، بعد سلسلة من التأجيلات استمرت لثلاثة أعوام.

إيرادات فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في أول أيامه بالسينمات 2.051.868  مليون جنيهًا، محتلًا المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام، والتي تتضمن 5 أفلام وهي "الحريفة 2"، و"الهنا اللي أنا فيه"، و"بضع ساعات في يوم ما"، و"الهوى سلطان"، و"مين يصدق".  

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

 

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكنَّ هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

فيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

 

 

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