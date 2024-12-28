روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

سيحاكي أول إطلاق لصاروخ "أنغارا – آ5 إم" المطور الروسي حادثا فضائيا، وسيساعد في التدريب على إنقاذ أفراد طاقم المركبة الفضائية المأهولة من جيل جديد.

أول إطلاق لصاروخ “أنغارا – آ5 إم”

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية أن أول إطلاق للصاروخ المطور من مطار "فوستوتشني" الفضائي يخطط لإجرائه مع مجسم للمركبة الفضائية المأهولة من جيل جديد. والغاية من إطلاق الصاروخ هي التأكد من قدرة الصاروخ على إنقاذ أفراد الطاقم في حال وقوع حادث غير متوقع.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى إنتاج صاروخ "أنغارا – آ 5 إم" المطور يجري على قدم وساق في المرافق الإنتاجية التابعة لمركز "خرونيتشيف" الفضائي الصاروخي حيث بدأت مرحلة لحام مكوناته.

أسرة الصواريخ الروسية التي تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل الماضي إنه يخطط لإطلاق أول صاروخ معدل من طراز "أنغارا - آ 5 إم" بحلول عام 2027.

وأشار إلى أن الصاروخ الجديد مزود بمحرك قوي من طراز "إر دي – 191 إم" يعتبر أقوى بنسبة 10% من المحركات المستخدمة في صواريخ "أنغارا" الثقيلة حاليا. وسيسمح هذا الأمر بزيادة وزن الحمولة المفيدة التي سيتم إيصالها إلى مدار الأرض المنخفض من 24 طنا إلى 27 طنا.

و"أنغارا" هي أسرة الصواريخ الروسية التي تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويتضمن الوقود المستخدم فيها مكونات نظيفة بيئيا من الكيروسين والأكسجين، خلافا للوقود الذي يستخدمه صاروخ "بروتون" الروسي الذي سيحل صاروخ" أنغارا" قريبا محله.

ويتوقع أن يستخدم صاروخ "أنغارا" المطور الثقيل لنقل مكونات محطة الفضاء الروسية المستقبلية إلى مدار الأرض.

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