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التعليم العالي تطلق مسابقة "معًا" لطلاب الجامعات والمعاهد

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا"، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته على دقيقة واحدة، يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية.

إطلاق مسابقة "معًا" لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات قصيرة للتوعية بمخاطر الأفكار غير السوية

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري،  برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وتشتمل شروط الاشتراك في المسابقة على ما يلي:
1. يقوم الطلاب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.
2. يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا (من وحي خيال الطلاب)، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.
3. لا يزيد عدد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.
4. يشترط أن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).
5. يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مع ضرورة وضع اسم الجامعة وأسماء فريق العمل المشارك

كما يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة).

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة


وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29 / 12 /2024م حتى يوم السبت الموافق 25/1/2025م

وسوف يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة، وسوف يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.

 

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