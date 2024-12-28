السبت 28 ديسمبر 2024
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اقتصاد

حدود السحب اليومي والشهري في إنستاباي

انستاباي
انستاباي

يبحث الكثيرين عن الحد الأقصى لعمليات السحب من تطبيق إنستاباي شهريا.

وكشف مسئولون التطبيق أن الحد الأقصى للسحب شهريا من خلال استخدام إنستاباي 400 ألف جنيه.

حدود السحب من إنستاباي 

 وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

تقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

تطبيق انستاباي
تطبيق انستاباي

ومن بين تلك الخدمات المعاملات غير المالية المتاحة لعملاء البنوك عبر استخدام التطبيق.

إنستاباي 

وتضم قائمة المعاملات غير المالية التي يتم إتاحتها عبر تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

انستاباي
انستاباي

يبحث العديد من عملاء البنوك عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها بهدف استرداد أموال يتم تحويلها بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أن هناك عدة خطوات يجب على العملاء اتباعها فور تحويل أموالهم بالخطأ وهي كالتالي:

 التواصل السريع مع البنك المسجل عليه حساب العميل.

تقديم طلب يسمى بـ«النوايا الحسنة» من أجل استرداد المبلغ من الشخص المحول إليه بالخطأ، وذلك من خلال الرقم المرجعي للمعاملة. 

بعد تقديم طلب النوايا الحسنة، سيتواصل البنك مع الشخص المحول إليه المبلغ بالخطأ.

انستاباي
انستاباي

في حالة رفض الشخص المحول إليه المبلغ على الحساب البنكي فيجب اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت وتقديم كافة الأدلة اللازمة والتي تتضمن «استخراج ما يفيد تحويل الأموال، إثبات عدم وجود أي صلة تربط العميل بالمحول له، وإثبات عدم رده للمبلغ، وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ»، وانتظار نتيجة التحقيق.

كذلك يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك، أو تقديم شكوى بالمعاملة إلى البنك المركزي المصري.

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