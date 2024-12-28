قطاع المسرح في 2024، تقديم 500 ليلة عرض بحضور 600 ألف مشاهد

نظم قطاع المسرح بوزارة الثقافة، تحت إشراف المخرج خالد جلال، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا.

قطاع المسرح في 2024

وقدم القطاع أكثر من 500 ليلة عرض مسرحي في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 600 ألف مشاهد.

وتضمن البرنامج عروضًا متنوعة بما فيها أكثر من 200 عرض ضمن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" الذي جاء في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث جاب هذا المشروع 15 محافظة، ليصل إلى القرى الأكثر احتياجًا.

كما تم عرض نحو 40 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى تنظيم عدد كبير من الندوات وورش العمل والأمسيات الفنية التي أثرت المشهد الثقافي بشكل كبير.

ومن أبرز الأنشطة التي نظمها القطاع، النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، والتي استمرت 15 ليلة عرض متتالية، بالإضافة إلى النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" التي تضمنت عدة فروع فنية مثل الغناء، التلحين، التأليف، والتوزيع الموسيقي. في إطار فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في اجازتنا"، أطلق القطاع فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، والذي تواصل لمدة 13 ليلة عرض.

البيت الفني للمسرح

وسجل البيت الفني للمسرح إنتاج 13 عرضًا مسرحيًا جديدًا بالإضافة إلى عدة أمسيات رمضانية، تضمنت عروضًا مثل "رصاصة في القلب" لفرقة المسرح القومي، و"السمسمية" لفرقة مسرح المواجهة والتجوال، و"حازم حاسم جدا" لفرقة مسرح الإسكندرية. كما تم إعادة تقديم 10 عروض مسرحية من أبرز الأعمال الفنية

وحصلت فرق البيت الفني على عدة جوائز في الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وكان من أبرزها فوز عرض "فريدة" بجائزتي "أحسن ممثلة" و"أحسن مخرج" في مهرجان جرش للمونودراما بالأردن.

أما مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، فقد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم أكثر من 200 ليلة عرض في 170 قرية من 15 محافظة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وشاهد تلك العروض أكثر من 500 ألف مواطن.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ضمن جهود تعزيز الفنون الشعبية والاستعراضية، قدّم البيت الفني 7 عروض مسرحية غنائية استعراضية جديدة، مثل "قمر الغجر" و"عامل قلق"، التي تم عرضها على مسارح "البالون" بالعجوزة، و"قاعة صلاح جاهين"، وغيرها. كما شاركت فرق البيت في العديد من الفعاليات الكبرى التي نظمتها وزارة الثقافة على مدار العام.

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