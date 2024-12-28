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محافظات

تعيينات جديدة في محافظة المنيا، الطحاوي وكيلًا للتضامن وخليفة للأوقاف

الطحاوي وكيلًا للتضامن،فيتو
الطحاوي وكيلًا للتضامن،فيتو

أصدرت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين عبد الحميد أحمد عمار الطحاوي وكيلًا لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، بدلًا من ياسر بخيت الذي تم نقله إلى محافظة سوهاج.

 

تعيينات جديدة في محافظة المنيا، الطحاوي وكيلًا للتضامن وخليفة للأوقاف

الطحاوي وكيلًا للتضامن وخليفة للأوقاف في المنيا 
الطحاوي وكيلًا للتضامن وخليفة للأوقاف في المنيا 

يأتي هذا القرار ضمن حركة التنقلات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا.

 

قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط

يمتلك “عبد الحميد الطحاوي”، ابن قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، خبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي، وقد شغل سابقًا منصب وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، حيث حقق إنجازات ملحوظة في تطوير البرامج الاجتماعية ومبادرات الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وكيلًا للوزارة بالمنيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعيين الدكتور عمر خليفة وكيلًا للوزارة بالمنيا، خلفًا للشيخ سلامة عبد الرازق. 

كما تم تكليف الدكتور أحمد عزمى مديرًا للدعوة بالمديرية لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير المنظومة الدعوية والإدارية.

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