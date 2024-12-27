الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتقال 644 امرأة في إيران لعدم الالتزام بارتداء الحجاب خلال 2024

الحجاب في طهران،
الحجاب في طهران، فيتو

كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات قبضت على 644 امرأة في إيران خلال العام 2024، لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي.

 

مشروع نور لفرض الحجاب

وبحسب المنظمة، فإن 618 من هذه الاعتقالات تمت في إطار ما يُعرف بمشروع "نور" لفرض الحجاب، والذي جرى تمريره في عهد حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي

وأشارت إلى أنه "حُكم على ما لا يقل عن 10 من النساء المعتقلات بالسجن لمدة 57 شهرًا وغرامة قدرها 14 مليون تومان (180 دولارًا أمريكيًّا)".

وأوضحت المنظمة أنه في عام 2024، تعاملت طهران  مع أكثر من 30 ألف امرأة بالقوة لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي، وتم اعتقال 644 امرأة في إيران خلال هذه الفترة بسبب ارتداء الحجاب الاختياري.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة إغلاق ما لا يقل عن 365 نقابة عمالية من قبل إدارة الإشراف على الأماكن العامة لعدم التزام النساء بالحجاب الإلزامي.

وتظهر هذه الإحصائية أن السلطات الإيرانية بذلت قصارى جهدها لفرض الحجاب الإلزامي في نفس الوقت الذي انتشر فيه العصيان المدني النسائي في إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران فرض الحجاب الحجاب في طهران طهران

مواد متعلقة

إيران ترد على الجامعة العربية بشأن بيان الفتن: نشاطركم الأهداف في سوريا

إيران تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

سوريا تعتزم مطالبة إيران بتعويض 300 مليار دولار أمام المحكمة الدولية

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

يصل لحد الصقيع، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 28 - 12- 2024

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

الدوري الإنجليزي، برايتون يتعادل سلبيا مع برينتفورد في الشوط الأول

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في شبرا الخيمة

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

منوعات

المزيد

غياب نجلهما من الصور العائلية، أزمة تواجه الأمير هاري وميجان في عيد الميلاد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

الثلاثاء آخر فرصة، مكاتب البريد المتاح بها كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقته بالترقية بالعمل وزيادة المال

ما حكم صيام شهر رجب كاملا؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية