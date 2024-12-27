اعتقال 644 امرأة في إيران لعدم الالتزام بارتداء الحجاب خلال 2024

كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات قبضت على 644 امرأة في إيران خلال العام 2024، لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي.

مشروع نور لفرض الحجاب

وبحسب المنظمة، فإن 618 من هذه الاعتقالات تمت في إطار ما يُعرف بمشروع "نور" لفرض الحجاب، والذي جرى تمريره في عهد حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وأشارت إلى أنه "حُكم على ما لا يقل عن 10 من النساء المعتقلات بالسجن لمدة 57 شهرًا وغرامة قدرها 14 مليون تومان (180 دولارًا أمريكيًّا)".

وأوضحت المنظمة أنه في عام 2024، تعاملت طهران مع أكثر من 30 ألف امرأة بالقوة لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي، وتم اعتقال 644 امرأة في إيران خلال هذه الفترة بسبب ارتداء الحجاب الاختياري.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة إغلاق ما لا يقل عن 365 نقابة عمالية من قبل إدارة الإشراف على الأماكن العامة لعدم التزام النساء بالحجاب الإلزامي.

وتظهر هذه الإحصائية أن السلطات الإيرانية بذلت قصارى جهدها لفرض الحجاب الإلزامي في نفس الوقت الذي انتشر فيه العصيان المدني النسائي في إيران.

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