الجمعة 27 ديسمبر 2024
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حوادث

قبل إصدار الحكم غدا، قائمة اتهامات بلوجر شهيرة في قضية الصور المخلة بالآداب

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

تصدر  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها علي بلوجر شهيرة، غدا السبت،على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.

وترصد فيتو قائمة الاتهامات الموجهة الي المتهمة: 

نشر صور خادشة للحياء 

ووجهت النيابة العامة للبلوجر تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية علىمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. 

 

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التحريض على الفسق والفجور التواصل الاجتماعي الفسق والفجور المحكمة الاقتصادية بالقاهرة النيابة العامة

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