5 أرقام تاريخية ينتظرها محمد صلاح في 2025، 3 أهداف تدخله قائمة أفضل 10هدافين بدوري أبطال أوروبا، الفرعون على بعد خطوة من الأكثر تتويجًا بجائزة لاعب الشهر في تاريخ البريميرليج

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، العديد من الأهداف والأرقام التي يأمل في تحقيقها خلال 2025 والذي يتبقى على بدايته بضعة أيام.

وينهي محمد صلاح عام 2024 بشكل رائع بتصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي يستعد فيه صلاح لإنهاء 2024 بخوض مواجهة أمام فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فإن آماله في 2025 تبدو كبيرة للغاية.

وفيما يلي أبرز 5 أرقام فردية يستهدفها محمد صلاح مع ليفربول في 2025:

أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيكون من أهداف محمد صلاح في 2025 دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك صلاح 46 هدفا في المركز الثالث عشر لأفضل هدافي الكأس، بالتساوي مع البرتغالي أوزيبيو أسطورة بنفيكا البرتغالي الراحل، والإيطالي فيليبو إنزاجي نجم ميلان الإيطالي السابق والنرويجي إيرلينج هالاند.

وتفصل 3 أهداف محمد صلاح خلف الأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي دي ستيفانو لاعب ريال مدريد الإسباني في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عاشر أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

ويمكن لصلاح حال الوصول إلى 56 هدفا أن يصعد للمركز السادس بالتساوي مع الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته مع ليفربول

إنجاز آخر يقترب من محمد صلاح وهو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لرابع مرة في تاريخه.

ولم يسبق أن حقق أي لاعب في تاريخ البريميرليج هذا الإنجاز إلا الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال.

وفاز هنري بلقب هداف البريميرليج في 2002 (24 هدفًا) و2004 (30 هدفا) و2005 (25 هدفا) و2006 (27 هدفا).

ومن جانبه، حقق محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات أعوام 2018 بـ32 هدفًا، و2019 بـ22 هدفًا بالتساوي مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من أرسنال والسنغالي ساديو ماني من ليفربول، و2022 بـ23 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير.

ثالث الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول

في الإطار ذاته، يستهدف محمد صلاح في 2025 الصعود للمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.

وسجل صلاح 230 هدفا في 374 مباراة بكل البطولات مع الريدز، ليصبح رابع أفضل هدافي ليفربول، بفارق 11 هدفا عن جوردون هودسون ثالث أفضل هداف في تاريخ الريدز.

وحال مواصلة محمد صلاح حالته الفنية الرائعة على مدار النصف الأول من الموسم الحالي، فإنه سيكون قادرا على معادلة بل وتجاوز أهداف هودسون، وقد يقترب من روجر هانت صاحب المركز الثاني برصيد 285 هدفا، بفارق 56 هدفا أمام الفرعون.

أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

على مستوى هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين فإن محمد صلاح يحل ثامنا برصيد 173 هدفا، بفارق 87 هدفا عن آلان شيرار الهداف التاريخي صاحب الـ260 هدفا.

ويبتعد محمد صلاح بفارق 14 هدفًا عن المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ المسابقة، والذي يحتله أندي كول نجم نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وبلاكبرن روفرز وفولهام ومانشستر سيتي وبورتسموث وسندرلاند السابق، والذي وقع على 187 هدفا.

وحال سجل صلاح 35 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2025 فإنه سيعادل رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كثالث أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

وحال أحرز 4 أهداف إضافية ووصل إلى 41 هدفا فسيصبح برصيد 213 هدفا ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة بالتساوي مع هاري كين نجم توتنهام السابق، وبايرن ميونخ الألماني الحالي.

الأكثر تتويجًا بجائزة لاعب الشهر في تاريخ البريميرليج

حاز محمد صلاح 6 مرات جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز آخرها كان في نوفمبر الماضي.

ويبتعد صلاح بفارق مرة واحدة عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين، الأكثر تتويجا بجائزة لاعب الشهر في تاريخ المسابقة بواقع 7 مرات لكل منهما.

ويتساوى محمد صلاح برصيد 6 جوائز مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، وستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق.

وحال حقق صلاح الجائزة مرتين في 2025 فإنه ينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تتويجا بلاعب الشهر.

يذكر أن محمد صلاح فاز بلاعب الشهر في البريميرليج قبل نوفمبر الماضي في أشهر نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021 و2023.

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