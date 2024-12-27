حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

تطور كبير شهدته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال عام 2024، على كافة الأصعدة، حيث حقق الهيئة طفرة كبيرة في مشروع النشر، بالإضافة إلى نقله نوعية في معارض الكتب المحلية التي تنظمها الهيئة، على مدار العام.

حصاد هيئة الكتاب 2024

ويأتي ذلك فضلا عن العديد من المشروعات الثقافية الجديدة، التي تعاون فيها الهيئة مع غيرها من الجهات والمؤسسات، لخلق حالة ثقافية مستدامة تلبي احتياجات الجمهور، وتعزز القراءة.

إصدارات هيئة الكتاب

و تطوير مشروع النشر بالهيئة إصدار 450عنوانًا في كافة فروع المعرفة:

استمرارًا لتنفيذ أهداف رؤية النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، فقد استطاعت الهيئة أن تستعيد مكانتها الإقليمية والمحلية ودورها التنويري باعتبارها لسان حال الثقافة المصرية.

وأعادت النظر في المحتوى الذي تصدره باعتبارها دار النشر الوطنية الكبرى، واستثمار ما يتاح لها في تحقيق الارتقاء بالمحتوى الثقافي الذي تقدمه للقارئ المصري بخاصة والقارئ بالعربية بعامة، وبدأ هذا من خلال استئناف ذخائر سلاسل الهيئة التي سبقت وتعطلت مثل «الألف كتاب الثاني»، وسلسلة «أدباء القرن العشرين».

إلى جانب استحداث سلاسل جديدة مثل سلسلة «عقول»، وسلسلة «ديوان الشعر المصري» التي نفدت الطبعة الأولى منها في وقت قصير، ولاقت رواجًا كبيرًا، وسلسلة «حكايات النصر»، ونشر أعمال لكبار المفكرين المصريين، واستعادة أهم الأعمال الإبداعية المصرية التي تصل الحاضر بالماضي ولا تنفصل عن المستقبل، ومن شأنها أن تكون عنصرًا مهمًا من عناصر تشكيل الفكر للقارئ المصري والعربي.

وجرى العمل على تحديث لائحة النشر وتطويرها، مما يضع آليات دقيقة لخطوات النشر في الهيئة، واتباع معايير في واضحة في نشر الأعمال المقدمة للهيئة، وقد اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تطوير الكتاب الذي يصدر من الهيئة على مستوى الشكل والمضمون، فقد جرى اهتمام بالكتاب الذي يصدر عن الهيئة كي يكون منافسًا، وأن الكتاب الذي يصدر عن دور نشر الدولة برغم أنه مدعومً إلى أنه يحترم قارئه، وأن ما يصدر من أعمال فهي كتب صدرت كي تبقى.

فعاليات وأنشطة هيئة الكتاب

وعملت الهيئة على تحديث رؤية المجلات التي تصدر عنها، ومن أبرزها مجلات: عالم الكتاب، وإبداع، وفنون مع تحديد رؤية لكل مجلة من هذه المجلات بعد أن ظلت فترة تماهت فيها الاختصاصات، مما أدي إلى ضبط دور كل مجلة مع المتابعة.

وبالنسبة للاهتمام باستقطاب كتاب ومفكرين من الوطن العربي للنشر في مصر، الأمر الذي يعزز دور الثقافة المصرية في بلدانهم، ويجعلهم لسان حال للثقافة المصرية، وبالفعل تم تطوير سلسلة إبداع عربي، والمعنية بنشر أبرز الأعمال للكتاب العرب، وقد حققت السلسلة رواجًا في رؤيتها الجديدة.

استطاعت الهيئة إصدار ما يقرب من 450 عنوانًا في كافة فروع المعرفة، من جميع السلاسل التي تصدرها الهيئة، ومن أبرز المؤلفات التي تصدرت في النشر العام، أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية، والمقالات والخطب والأحاديث، وفي محبة يعقوب الشاروني، وقراءات في كتابة يوسف إدريس، وكتاب الأغاني للأطفهاني، وفجر الضمير، وموسوعة مصر القديمة، والثقافة طوق نجاة، وأبو الهول، والقاهرة شوارع وحكايات، والجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام1973، ومن أدب التمثيل الغربي، وفن النحت الملكي في مصر القديمة عصر الدولة الوسطى، والاستراتيجية والأمن القومي وجهان لعملة واحدة، وحرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب، وظلال السرد مرآة للذات والنافذة، وأحزان بائع الفول، والموتى يدقون بابي، وكل النهايات حزينة، والأمن القومي للدولة المقومات والتحديات.

ومن بين إصدارات السلاسل، كتاب محادثات حول الميكانيكا والحركة المكانية، والكلمات الإيطالية المشتقة من العربية، وإريكا والعفاريت: قصة عن النرويج للصغار، في سلسلة الألف كتاب الثاني، وكتاب معبد كوم أمبو، ولوحات الأفراد الجنائزية الخشبية من طيبة، والأرنب في مصر القديمة، في سلسلة مصريات، وكتاب ابن نباتة المصري- مختارات شعرية- قامت قيامة قلبي، وابن سناء الملك- مختارات شعرية- يا شقيق الروح من جسدي، والبهاء زهير- مختارات شعرية- يامن لعبت به شمول، وابن النبيه- مختارات شعرية- أفدية إن حفظ الهوى أوضيعا، في سلسلة ديوان الشعر المصري.

وفي سلسلة عقول صدر كتاب سليم حسن المؤرخ الموسوعي وعميد الأثريين، ونجيب باشا محفوظ، وأم كلثوم من صدى مصر الخالد، وتوفيق الحكيم عصفور الشرق، ومي زيادة، وحامد جوهر.. رائد علوم البحار، وأحمد شوقي.. أمير الشعراء، وضمن سلسلة حكايات النصر، صدر حرب أكتوبر والأدب العبري، ومسرح انتصارات أكتوبر، أما في سلسلة تاريخ المصريين صدر أمراء الطبلخاماه في مصر عصر سلاطين المماليلك، والأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري، والمؤامرات في بيزنطة زمن الإمبراطور ميخائيل الثالث، وفقراء مدينة القاهرة في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، ودراسات في التاريخ الأمريكي، وسيرة الأزبكية، وفي سلسلة الإبداع العربي، صدر كدمات بطعم الضوء شعر، وافرح يا قلبي، ومدائن معلقة، وعصافير شعر، كافكا في طنجة، ووالكتابة إنقاذ اللغة من الغرق، ودم النار، ورقصة اليعسوب. =\

ومن بين إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، صدر حواديت عم فرج، وليالي سطيح، والناس الأكابر، وأمهات في المنفى، وفي سلسلتي الثقافة الشعبية، والتراث الحضاري، صدر الفنون والحرف الشعبية في اليمن، وكتاب الحيل، والعمل بالأسطرلاب، ورسائل بلاد التكرور، وحكاية زياد بن عامر الكناني، وتنزيه المصطفى المختار عما يثبت من الآثار، والقانون في الطب.

وبالنسبة للأطفال، أصدر الهيئة مجدموعة كبيرة من المؤلفات من بينها، أجمل حكاياتنا العربية، زهرة السعادة، حكايات ايسوب الثعلب المكار، البخلاء للجاحظ، عسل ونار، الصحاري المصرية، نقطة سواء، صندوق الحكايات، في بيتنا قطة، حجرة الساحرات، قصتي، احترس يا عمر، علبة ألوان، من حكايات جدتي، موسيقا خفية، الطاحونة المسحورة، كما أصدرت الهيئة مجلات، عالم الكتاب، أدب ونقد، علم النفس، إبداع، فنون، العلم والحياة، الفكر المعاصر، فصول.

ومن بين إصدارات سلسلة «ما» صدر كتاب «ما القانون»، و«ما الذكاء الاصطناعي»، و«ما الناتو»، و«ما التكنولوجيا»، و«ما الدستور» وغيرها من الإصدارات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55:

شهدت الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أقيمت في يناير2024، نجاحًا كبيرًا، حيث أقيمت تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وحلّت مملكة النرويج ضيف شرف عليها، بينما تم اختيار اسمى عالم المصريات الدكتور سليم حسن، والكاتب يعقوب الشارونى، كشخصيتى المعرض ومعرض كتاب الطفل بالترتيب، وبلغ عدد زوار المعرض هذا العام 5ملايبن زائر.

وأسهم البرنامج الثقافي للمعرض في إنجاح هذه الدورة المميزة والفارقة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو دور يتجدد كل عام بما يضاف ويخطط له من خلال مشاركات لشخصيات لها باع في التاريخ الثقافي المصري والعربي والعالمي، حيث أقيم برنامج الفعاليات الثقافية في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، ومسرحين للنشاط الفني، فاحتوت قاعاته على الكثير من اللقاءات التي شاركت فيها شخصيات بارزة، منها كالآتي:

- القاعة الرئيسية قاعة سليم حسن احتوت محاور عدة بين التاريخ المصري القديم واللقاء الفكري مع قامات مصرية وعربية، ومؤسسات لها دور مجتمعي وطني، وشخصيتا المعرض، منها: الحضارة ضمير الإنسانية - الهرم سر اكتشفته التكنولوجيا الحديثة - الحوار الوطني المستمر - مستقبل الصحافة الورقية - خريطة السكان في مصر إلى أين؟ - الإنسان والسياسة - سليم حسن - يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا - اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط - إسبانيا والثقافة العربية - بناء الشخصية المصرية في حياة كريمة - الثقافة في عصر التكنولوجيا - الطب والتحنيط في مصر القديمة - التراث الثقافي في عالم متغير...) وغيرها. - القاعة الدولية، احتوت برنامج ضيف الشرف، ولقاءات حوارية مع مجموعة من المفكرين والمثقفين من دول أجنبية وعربية، منها: لقاء مع الكاتب يوستاين غاردر- دانتي شاعر المتوسط - مختارات شعرية عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليترز كتابات يون فوسه بين الباطنية الروحانية والصوفية - محفوظ بعيون نرويجية - سياسة الكتاب الكاميروني - إبسن على المسرح العالمي - ذكريات دبلوماسية - الأدب الصيني على خريطة العالم.. التجربة والطموح - صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا الإبداع الأدبي العربي في عيون فرنسية - مشروع عاش هنا الرواية العربية الآن...)، هذا إلى جانب محور مبدعون وجوائز من الحاصلين على جوائز محلية ودولية، منهم: (زهران القاسمي - أحمد عبد الملك - عائشة السيفية - سعود السنعوسي - علي جعفر العلاق - حسن طلب يمنى طريف الخولي - سعيد المصري - عبد العزيز المسلم - نجيمة طاي طاي جوخة الحارثي - كارلو فيتش - جاب روبن ليو إي - شويه. تا وریشار جاكمون حسن داود هناء الجوهري.... وغيرهم.

- قاعة الصالون الثقافي، احتفت بأهم الأحداث والظواهر الثقافية والشخصيات التي أسهمت في الثقافة المصرية، مثل: الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف آفاق الفلسفة في عالم جديد - نجيب محفوظ ويحيى حقي من مشروعات السرد العربي مئوية ميلاد حنا علي رضا - فؤاد المهندس - فتحي غانم - الثقافة العربية واستشراف المستقبل قضايا شعر العامية - ورش الكتابة العربية - ثقافة الزواج عبر الإنترنت - سيزا قاسم الرواية النسوية العربية.... وغيرها.

- قاعة فكر وإبداع، ضمت أهم الإصدارات وأحدثها من خلال مناقشة 26 كتابا فكريا، منها: (الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات، رجال عاشوا ألف عام، المسرح الشعري، الأدب الشعبي الأفريقي، ابتسامة بوذا النقد الثقافي.. نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، عمر: بيت من المكعبات في مدينة الملائكة، واد جده...)، بالإضافة إلى 26 كاتبًا إبداعيًا بين القصة والرواية، منهم: (ريم بسيوني، وأحمد صبري أبو الفتوح، خيري دومة، فهر محمود شاکر طارق منصور صلاح سلام، سعد الدين هلالي محمد صابر عرب عبد الرحيم كمال، إبراهيم صالح جمال مصطفى سعيد...) وغيرهم.

- قاعة الشعر، ضمت مجموعة من الأمسيات الشعرية لشعراء العامية والفصحى المصريين ومجموعة من الشعراء العرب والأجانب، منهم: أحمد عبد المعطي حجازي شوقي عبد الأمير، عائشة البصري، محمد بنيس أمينور رحمن، لوسيا ترابازو، ریشما رامیش، توبياس بورکهارت رجب الصاوي، فتحي عبد السميع، أحمد سويلم، حسن طلب، كريم عبد السلام كلاوديو بوتساني هدى عمران علية طلحة، سعيد شحاتة، هناء الوصيف، مؤمن سمير، هبة سمير حسني الأتلاتي، إيهاب البشبيشي، حنان شاهين.... وغيرهم؛ حيث بلغ عدد الشعراء المشاركين أكثر من 250 شاعرا).

- عروض فنية تفاعلية، وهي فعاليات يمتزج فيها جمهور المعرض مع تراثه من الأداءات التراثية والعروض الفنية والحركية، وذلك بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للفنون الشعبية،... وغيرها).

الشراكات المؤسسية والمجتمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب:

حرصت الهيئة من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 لعام 2024، على تحقيق رؤية مصر 2030، في دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية حيث واصلت للدورة الثانية على التوالي، تقديم مبادرات ومشروعات عدة مع مؤسسات رسمية، مثل: مبادرة «دوي» مع المجلس القومي للمرأة، وهي المبادرة القومية لتمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسة، واستمرار مبادرة «وعي» مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاحتفاء بإصدار 200 عنوان من مشروع «رؤية- رؤية للنشء» مع وزارة الأوقاف.

كما أنه شهد مشاركة 94 وزارة ومؤسسة مصرية وعربية منها على سبيل المثال: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونادي القضاة.

وتحقيقا لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل خاص، تمت إقامة جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الـ55، ولم تستوف شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، حيث ضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الجديدة التي تقدمت بطلب المشاركة، كما أعلن اتحاد الناشرين العرب عن مبادرة من أعضائه، تحت شعار «الجميع يقرأ» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ «55»، وذلك بمنح خصومات تصل إلى 50% وأكثر للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية.

جديد معرض القاهرة الدولي للكتاب:

استحدث المعرض في دورته الـ55 لعام 2024، محور «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي يضم 5 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.

كما احتفى المعرض بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

وقدم المعرض هذا العام في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول نحو اقتصاد رقمي، ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي تعاقدت الهيئة مع شركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، لتحصيل المستحقات المالية الخاصة بدور النشر والناشرين المصريين والأجانب بماكينات الدفع الإلكتروني، وتطبيق التجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإصدار وتفعيل وشحن محفظة "إيزي كاش" الإلكترونية للأفراد، وكارت "إيزي كاش" مسبق الدفع للزائرين والمشاركين.

مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب2024:

حلت جمهورية مصر العربية، أول دولة عربية "ضيف شرف" في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، خلال الدورة الثالثة والثلاثين، في الفترة من 29 أبريل إلى 7 مايو 2024م، واختارت إدارة المعرض الشخصية المحورية "الأديب العالمي نجيب محفوظ"، وعلى مدار تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، كانت مصر حاضرة بكُتَّابِها ومُثقفيها، ودور النشر الحكومية والخاصة.

وصُمم الجناح المصري بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وشاركت قطاعات الوزارة ممثلة في: "الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية، صندوق التنمية الثقافية"، كما شاركت مصر في هذا الحدث الثقافي بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.

وجاء البرنامج الثقافي والفني على محاور عدة لفعاليات ثقافية وفنية، من أبرزها "افتتاح معرض مستنسخات قطاعي: "الفنون التشكيلية، دار الكتب والوثائق القومية"، فيما ضم محور "مصر ضيف شرف"، عددًا من الندوات والأمسيات والموائد المستديرة أبرزها: "ندوة العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، مصر.. تواصل حضاري حي، ولقاء الرجل والقمة" عن نجيب محفوظ لفاضل الأسود… حوار أدبي ونقدي عن إبداعات نجيب محفوظ، وجلسة التراث الثقافي العربي الحي... ميراثنا الحضاري، ومائدة مستديرة بعنوان: إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية، ولقاء مع... د. ريم بسيوني، لفوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب، بالإضافة لندوة مكتبة الإسكندرية: نافذة العالم على مصر.. ونافذة مصر على العالم، ومشروعات لحفظ الشعر العربي.. أمير الشعراء وديوان الشعر المصري والإبداع العربي، ولقاء في محبة الثقافة والعلم والفن، 80 عامًا من الإبداع.. "المواطن مصري" يوسف القعيد.

وعرض محور "نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب" ندوات مسجلة لأول مرة من أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاحتفالية أقيمت في الدورة 34 من المعرض (يناير 2002م)، لبلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن الـ 90، وذلك على شاشة الجناح المصري "ضيف الشرف"، وتناول المحور: بدء الاحتفال بكلمة للأديب العالمي نجيب محفوظ، ثم عرضًا لجلسات جلسات الاحتفالية، بالحديث عن موضوعات تمس أدبه، منها: "أدب نجيب محفوظ والمجتمع، ونجيب محفوظ في عيون العالم، نجيب محفوظ والدراما، نجيب محفوظ وهؤلاء"، إلى جانب العرض الوثائقي النادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ما محور "حفلات التوقيع"، فاحتفي بأهم الإصدارات لقامات ثقافية وفكرية، منها: "الثقافة طوق نجاة" لـ د. صابر عرب، القتلة… جذور العنف عند مرشدي الإخوان لـ د. محمد الباز، أدبيات الكرامة الصوفية... دراسة في الشكل والمضمون لـ د. محمد أبو الفضل بدران، موت العالم… -المعروفة شعبيًا بسيرة محمود غزالة- لـ عبد الرحيم كمال، الأعمال السردية الكاملة -المحطة الأخيرة- لـ محمد سلماوي".

فيما ضم محور "فنون مصرية"، مجموعة من العروض الفنية التي تُعبر عن التراث المصري، منها فرقة النيل للآلات الشعبية، الفن التراثي المصري -سواء بالعزف أو حكي السيرة الهلالية-، وذلك بعازفيها من المزمار البلدي والربابة، وغيرها من الآلات التي لها طابع مصري، لتضفي على المشاركة لونًا من الفنون المصرية الأصيلة لزوار المعرض.

وتنوعت الإصدارات التي شاركت بها الهيئة في كافة فروع المعرفة، فقدمت أحدث إصدارات مشروعاتها، مثل: (استعادة طه حسين، أدباء القرن العشرين، عقول، حكايات النصر، ديوان الشعر المصري، الإبداع العربي، مصريات، رؤية، ما)، والمؤلفات الخاصة بأبرز الدراسات النقدية لأعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ المحتفى به هذه الدورة، وإصدارات المشروعات الثقافية والنشر العام من الموسوعات والمجلات الثقافية.. وغيرها.

إصدارات هيئة الكتاب تجوب دول العالم في معارض الكتب الخارجية:

شاركت الهيئة في العديد من معارض الكتب الدولية، على مدار العام، وحققت نحاجات كبيرة، من خلال إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة التي قدمتها الهيئة في هذه المعارض، ومن بينها معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2024، والذي حلت فيه إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة، وشاركت مصر بجناح لوزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وجاء الجناح ليعبر عن الحضارة المصرية وإبداعها الحضاري قديمة وحديثه، وشاركت الهيئة فيه بمجموعة متنوعة من العناوين التي أصدرتها الهيئة، وكان من بينها إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، وسلسلة عقول، وغيرها بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الإصدارات التي أصدرتها الهيئة باللغات الأجنبية، وشهد الجناح اهتمام كبير للترويج للثقافة المصرية، وكتابها ومبدعيها، واستفادة من هذا الحدث الذي يشارك فيها 95 دولة وأكثر من 500 ناشر من دول العالم.

وجرى خلال المعرض العديد من اللقاءات مع الشخصيات المعنية بالنشر والمهتمة بالثقافة على مدار أيام المعرض، ومع مؤسسات مهمة في صناعة النشر من أبرزها الاتحاد الدولي للناشرين لمناقشة سبل التعاون وبخاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة الـ56، والشراكات العالمية في مجال رقمنة الكتب.

كما شاركت الهيئة في الدورة الجديدة لمعرض عمان للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة في كافة مجالات المعرفة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43، كما شاركت الهيئة في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة، وشهد الجناح إقبالا كبيرًا من زوار المعرض، وأيضًا شاركت الهيئة في معرض الجزائر للكتاب لعام 2024، بإصداراتها الفكرية والأدبية، ومعرض إسبوع الطفل الثقافي بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى مشاركتها في معرض الممكلة الأردنية الهاشمية، ومعرض الدوحة الدولي للكتاب، وغيرها.

معارض الكتب فى محافظات مصر:

حرصت الهيئة على تطوير معارض الكتب المحلية التي تقيمها على مدار كل عام في محافظات مصر، اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان ولنشر المعرفة، ورفع الوعي من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة على هامش هذه المعارض التي تشارك فيها دور النشر المصرية إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ونظمت هيئة الكتاب مجموعة من معارض الكتب فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن المشاركة فى معارض مع جهات مختلفة مثل معرضى مكتبة الإسكندرية والشيخ زايد، معرض مصر للكتاب، وبلغ عدد المعارض التي عددها 45 معارض، في محافظات مصر المختلفة، وعملت هذه المعارض على تعزيز ثقافة القراءة من خلال الإصدارات المتنوعة المقدمة فيه سواء من قبل الهيئة العامة للكتاب، أو باقى قطاعات الوزارة، أو دور النشر الخاصة المشاركة، ويعكس الاهتمام باستمرارية هذه المعارض لما للقراءة من أهمية في عملية تغذية العقل بالثقافة والعلوم، حيث تلعب القراءة دورا أساسيا في تشكيل وبناء الإنسان المصري.

ومن أبرز هذه المعارض التي أقيمت من تنظيم الهيئة، معرض بورسعيد للكتاب، ومعرض رأس البر، ومعرض السويس، ومعرض دمنهور، ومعرض فيصل الرمضاني، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض التي شاركت فيها الهيئة مع مؤسسات مختلفة من بينها معرض أسيوط في جامعة الأزهر، ومعرض الحديقة الثقافية، ومعرض المجلس الأعلى للثقافة، ومعرض جامعة أكتوبر الحديثة، ومعرض الشيخ زايد لكتب الطفل، ومعرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ومعرض مكتبة الإسكندرية، ومعرض نادي طلعب حرب، ومعرض طحانوب، ومعرض نقابة الصحفيين، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية، ومعرض جامعة السادات وغيرها.

النشاط الثقافي بالمراكز التابعة للهيئة:

عملت الهيئة على تقديم الفعاليات الثقافية، والفكرية في بعض المواقع التابعة لها وعلى سبيل المثال:

المركز الدولي للكتاب بوسط البلد:

موقع ثقافي وفرع نشط من أفرع الهيئة التي تقدم خدمات البيع والتثقيف في آن واحد، عبر تسويق المنتج المطبوع للهيئة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة المتعاونة مع الهيئة في توزيع منتجها بجوار إصدارات الهيئة، وعلى هامش هذا الدور، هناك قاعة للأنشطة الثقافية، تناقش خلالها أعمال الكتاب والمبدعين، وقد أقيمت العديد من الفعاليات الثقافية وحفلات توقيع لكتابها ومؤلفيها، وتتوالى الفعاليات الثقافية في هذا الموقع المهم.

مركز الكاتب المصري (الشروق):

أقيم بالمركز الثقافي التابع للهيئة بمدينة الشروق، فعاليات ثقافية متنوعة ما بين الاحتفاء بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأمسية شعرية، وحفل توقيع، وحفلات فنية، وندوات دينية، مع الاستمرار في تنظيم العديد من الأمسيات والندوات.

أمسيات شعرية- قاعة صلاح عبد الصبور:

استأنفت الهيئة النشاط الثقافي بقاعة صلاح عبد الصبور، المقامة في حرم الهيئة على الكورنيش، وهدفت خلال شهر رمضان من تنظيم بعض الفعاليات التي تهتم بالشعر والشعراء، فأقامت برنامجًا لمدة أسبوعين من 24 مارس حتى 5 أبريل، احتوى على أمسيات شعرية استضافت وتستضيف أكثر من 70 شاعرًا على تنوعهم ما بين كبار الشعراء وجيل الوسط والشباب.

منافذ بيع جديدة لهيئة الكتاب في المحافظات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات:

في إطار الحرص على فتح نوافذ لإصدارات الهيئة، في كافة محافظات مصر، وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مكتبات مصر العامة لفتح نوافذ دائمة لإصدارات الهيئة في فروع مكتبات مصر العامة بمحافظات الجمهورية، وانطلق التعاون من مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، وذلك إيمانًا بدور الكتاب في نشر المعرفة، وإتاحة مصادر متنوعة للقراءة والتثقيف ضمن محور الثقافة في الجمهورية الجديدة باعتبارها مكونًا أساسيًا لبناء الإنسان وتشكيل وعيه للنهوض بالمجتمع وخلق أجيال قادرة على الإبداع، وبأسعار رمزية، أقل من سعر التكلفة حتى يستطيع كل مواطن الحصول عليها، للمساهمة الفعالة للبناء في سبيل رفعة الوطن، وبناء شخصية وطنية قادرة على مواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

وتعتزم الهيئة المصرية العامة للكتاب، إبرام حيث تمتلك مكتبات مصر العامة 27 مكتبة في 17 محافظة مصرية، الأمر الذي يجعل الكتاب متوفرًا للقراء في مناطق ومحافظات مصرية متنوعة، من بينها: أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وسيوة، وأسيوط، وقنا، وبنها، والإسماعيلية، والمنصورة، وغيرها من المدن المختلفة، ويأتي ذلك البروتوكول في إطار التكامل والتعاون بين قطاعات الوزارة.

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتشغيل مشروع «كشك كتابك»، بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واتفاقا الطرفان، على أن تقوم الهيئة العامة للكتاب، بإنشاء وتجهيز، مقرات مشروع كشك كتابك، بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها، وإمدادها بالإصدارات المتنوعة، في كافة فروع المعرفة، وتلتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتوفير العناصر اللازمة من العاملين، لتشغيل مقرات مشروع كشك كتابك.

كما وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية، لفتح منفذ بيع لإصدارات الهيئة، في مركز الإبداع التابع للصندوق في محافظة الإسكندرية.

وشاركت الهيئة في افتتاح مكتبة "اقرأ نون السحار" بمدينة نصر، التي تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز البنية الثقافية والتعليمية في مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة لتأصيل الثقافة وتنمية المجتمع بما يخدم أهداف الوطن التنموية، وتم تجهيز المكتبة على أعلى مستوى فني، بالتعاون مع مؤسسة "مكسيم الخيرية" التابعة لمجموعة مكسيم الاستثمارية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومكتبة مصر العامة، وأمدت الهيئة المكتبة بالإصدارات والسلاسل المعرفية المتعددة، وتقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 مترًا مربعًا مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوي على 6000 كتاب.

التجهيز للدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

خلال العام، عملت الهيئة على التجهيز للدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحل فيها سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار أسم العالم والمفكر الكبير أحمد مستجير شخصية المعرض، وأسم الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، وتم الإعلان عن فتح باب التقدم لجوائز المعرض.

وتواصل اللجنة العليا للمعرض وضع الملامح النهائية للدورة، سواء على مستوى المحاور الخاصة به، أو البرنامج الثقافي، الذي يقام على مدار أيامه خلال الفترة من 23 يناير 2025 حتى 5 فبراير من العام ذاته.

وتم إجراء القرعة العلنية لدور النشر المشاركة في المعرض، لمعرفة كل ناشر موقعه ومكانه في صالات العرض بالمعرض، الذي يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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