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تشكيل مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26

منتخب عمان، فيتو
منتخب عمان، فيتو

خليجي 26، يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب عمان، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي التي تقام في الكويت.

 

تشكيل منتخب الإمارات ضد عمان

خالد عيسي - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني - ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما - حارب عبد الله - يحيى الغساني - برونو دي أوليفيرا.

 

تشكيل منتخب عمان أمام الإمارات

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي، عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري.

 

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

الكويت 4 نقاط

عمان 4 نقاط

قطر نقطة واحدة

الإمارات نقطة واحدة 

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خليجي 26 منتخب عمان منتخب الإمارات كاس الخليج العربي

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