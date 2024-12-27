أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل قرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

المنيا، إصابة 10 أشخاص في حادث

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى مغاغة المركزي بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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