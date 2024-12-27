قطع المياه عن عدد من المناطق في الإسكندرية

أعلنت منذ قليل محافظة الإسكندرية عن قطع المياه ٦ ساعات بعدة مناطق، ابتداء من منطقة القباري بحي غرب ومرورا بالمكس إلى الكيلو ٢١ بحي العجمي.

قطع مياه الشرب بالإسكندرية

وأفادت شركة مياه الإسكندرية، بأنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر (١٠٠٠ مم) أمام مدخل نادى الصيد بحي وسط وهو خط رئيسي مما سيؤدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن المناطق الآتية:

( القبارى - المكس حتى ك ٢١) وذلك اليوم الجمعة.

وأوضحت شركة المياه، أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال ٦ ساعات، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وطالبت الشركة المواطنين سرعة تخزين المياه قبل انقطاعها بشكل تام مع بدء الإصلاح.

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