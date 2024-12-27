الجمعة 27 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30:40 كم/س، وتزداد سرعة هباتها ما يؤدي إلى إثارة الأتربة ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

قرار عاجل من السكك الحديدية بسبب حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأتربة وأمطار اليوم

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وتبقي الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الامواج بين 2.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف إلى معتدل ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5:2 متر.


ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى لـ 10 درجات مئوية بينما في شمال الصعيد من المتوقع أن لا تتجاوز  4 درجات مئوية.


 

 

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