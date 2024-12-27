إجمالي عدد المدمنين الحاصلين على الخدمات العلاجية مجانًا خلال 2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “+164 ألف مريض إدمان “جديد ومتابعة” حصلوا على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024”.

خدمات علاجية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وحصل 164 ألفا و465 مريضا على خدمات علاجية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024. وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وجميعها قُدمت للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية.

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