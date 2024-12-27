وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر إلى ليبرفيل عاصمة الجابون، عقب انتهاء زيارته الثنائية إلى تشاد.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين الجابونيين والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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