رينارد: ابتعدت عن الإعلام ومهمتي مع السعودية لن تكون سهلة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي، مشددًا على أنها بمثابة مباراة فاصلة للتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة، قال رينارد: “نحن أمام مباراة حاسمة تشبه لقاءات ربع النهائي، المواجهة ستكون صعبة وقوية، والجماهير تنتظر عرضًا مثيرًا من كلا الفريقين”.

وأضاف: “بطولة خليجي 26 تتألف من خمس مباريات، وهو ما يتطلب تدوير اللاعبين للحفاظ على جاهزيتهم، رغم أننا لم نصل إلى أفضل مستوياتنا بعد، فإننا نتطور تدريجيًا، والروح المعنوية للاعبين عالية. نحن جاهزون لتقديم أداء مميز غدًا”.

وتابع: “أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء حتى الآن، لكنني عدت لتدريب المنتخب السعودي قبل شهرين لأنني أحببت الأجواء المحيطة بالفريق، بدءًا من الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وصولًا إلى تشجيع الجماهير”.

وأشار رينارد إلى تركيزه الكامل على مهمته مع “الأخضر” قائلًا: “ابتعدت تمامًا عن الإعلام لأركز فقط على كرة القدم، وأعمل يوميًا على تحليل المباريات ودراسة المنافسين، وكنا ندرك منذ بداية البطولة أن هذه المواجهة ستكون حاسمة”.

واختتم تصريحاته بقوله: “تمثيل المنتخب السعودي ليس مهمة سهلة، ولكنه شرف كبير، سنمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لخوض تجربة اللعب على المستوى الدولي، وأنا واثق أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم عندما تسنح لهم الفرصة”.

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