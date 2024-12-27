مدرب ليفربول يتحدث عن صعوبة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قلل أرني سلوت، مدرب ليفربول، من أهمية اعتلاء فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، مشددا على صعوبة حصد اللقب.

وقال سلوت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد الفوز على ليستر: "بالطبع ننظر إلى جدول الترتيب ولكننا نعلم أيضا مدى صعوبة هذه البطولة، قبل شهرين كنا متأخرين بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي".

وأضاف: "ماذا يمكن أن تفعله هذه البطولة إذا تعرضت لإصابات وإيقافات، يمكن أن يحدث هذا لأي فريق، يتعين علينا أن نبقى في قمة أدائنا".

جاءت تصريحات سلوت بعد فوز فريقه ليفربول امس 3-1 على ليستر سيتي حيث رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة من 17 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، الذي خاض 18 لقاء.

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