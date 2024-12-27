الإسكان تعلن مواعيد تسليم شقق "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة للحاجزين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى وذلك اعتبارًا من بعد غد الأحد 29/12/2024، وطبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31/12/2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2/1/2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5/1/2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8/1/2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12/1/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق والمحاور الجاري تنفيذها والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع جاء عقب الجولة التفقدية بداية الأسبوع الجاري بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة حجم الأعمال الجارية على مستوى المدينة ككل والوقوف على ما تحقق من معدلات تنفيذ بالمشروعات، ووجود عدد من الملاحظات بعدد من المشروعات التي تم زيارتها، مؤكدا ان المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع السادس تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، حيث يقع بالجزء الجنوبى الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحده (طريق القاهرة – السخنة السياحي"، والطريق الدائري الأوسطي، ويعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء الجاري تنفيذها بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة، ومعدلات تنفيذ ومواصفات المشروعات، بجانب استعراض التحديات التي تواجه بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات بشكل أسبوعي حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وضغط المدد الزمنية للانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بمشروع جنة، وكذا وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال المرافق بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي، موجهًا بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مختلف المشروعات وفق خطة مدروسة.

الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.

كما تسلم الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.

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