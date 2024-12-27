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اعتماد ميزانية مشروعات الطرق الكباري 2023-2024

الطرق والكبارى
الطرق والكبارى

عقدت هيئة الطرق الكبارى بالتنسيق مع الشركة القابضة اجتماع الجمعية العمومية للشركات لمناقشة واعتماد الميزانية للعام المالي 2023-2024 م، وذلك بحضور اللواء مهندس ماجد عبد الحميد - نائب الفريق كامل الوزيري لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وبرئاسة السيد اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات الشركة والموقف الحالي لها، وتم التباحث حول المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد 2025 لبحث الخطط المستقبلية للشركات التابعة.

وقد تمكن الطرق والكبارى من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والأعمال الهندسية خلال العام المنقضى، ومن المقرر تنفيذ العديد من المشروعات.

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