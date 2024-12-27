ماذا قال محمد صلاح عن إنجازه التاريخي بعد لقاء ليستر سيتي

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول، عن سعادته بعد فوز الريدز على نظيره ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة لوسائل الإعلام: "أعتقد أن الفوز علي ليستر سيتي نتيجة جيدة جدًا والشوط الأول كان صعبًا، ليستر سيتي كانوا ممتازين، الطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة للغاية، وصعبت الأمور علينا".

وواصل: "هدف جاكبو كان مهمًا جدًا ومنحنا ثقة كبيرة أن ندخل الشوط الثاني ونقدم أفضل ما لدينا بدلًا من أن نهدر وقتًا طويلًا لكي نسجل هدف التعادل".



وأكمل: "الطريقة التي سجل بها جاكبو كانت رائعة، إنه يتدرب على ذلك في التدريبات وعلى كل المواقف، وحتى عندما نحاول أن نتدرب على التسديد، يسدد بطريقة رائعة".

وعن وصوله للهدف 100 على ملعبه ستامفورد بريدج 2 وأنفيلد 98، قال محمد صلاح: "أنا أحاول أن أعمل بجد دائمًا، وآمل أن أضاعف هذا الرقم في المستقبل".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وعن صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قال صلاح: "هذا أمر جيد جدًا، لكن الأهم هو أن يفوز الفريق، ونأمل بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويكون لي تأثير في الفوز باللقب".

وشدد محمد صلاح: "نحن الآن في مقدمة جدول الترتيب، وهذا أمر رائع، نريد أن نواصل على هذا النهج، ونتحلى بالتواضع، لأن هذا الموسم لم يكن لدينا الكثير من الغيابات والإصابات مثل الماضي، وهذا ما يجعل الأمر مختلفًا، نتمنى أن يستمر هذا الوضع".



وأوضح: "هذا الدوري خاص بالنسبة لي وللنادي، والفوز به يجعلني فخورًا للغاية، ولقد حلمت كثيرًا بأن أحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعن توجيه رسالة للجماهير قبل مباراة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد 5 يناير المقبل، اختتم صلاح حديثه: "أريد أن أقول للجماهير عام سعيد ونتمنى أن يكون العام القادم أفضل، وسنرى ما سيحدث هناك".

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول 3-1 على ليستر سيتي في ملعب أنفيلد، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 16 هدفًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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