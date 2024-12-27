نجاحات وزواج، خبيرة أبراج تكشف مفاجآت لـ ياسمين عبد العزيز في 2025

دائمًا ما تحتل النجمة ياسمين عبد العزيز صدارة الأكثر بحثًا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية الناجحة جانبا إلى جانب الإعلانات والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها،إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والمتميزة.

ياسمين عبد العزيز فى 2025

ومع قدوم العام الجديد.. كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عما يخبئه 2025 من مفاجآت لــ ياسمين عبد العزيز.

إذ قالت عبير فؤاد من خلال “فيتو”: ياسمين عبد العزيز عام 2025 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لها، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، وأمامها فرص لارتباط عاطفي أو زواج.

وانطلق مؤخرًا تصوير أولى مشاهد فيلم الكوميديا الجديد المعنون بــ “ زوجة رجل مش مهم” والذي تترأس بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي

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