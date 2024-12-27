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أخبار مصر

نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبيا

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو
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قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسؤولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معاملة الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

 

إشكالية مساواة الطبيب المخطئ بالمجرم

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.

 

العقوبة المدنية للطبيب المخطئ 

ولفت إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليس جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر به.

 

نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” أن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.

وتابع أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤولية الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.

بعد موافقة الشيوخ، عقوبة التعدي على الأطباء بقانون المسئولية الطبية

ضوابط تقديم الشكاوى وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد

ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.
 

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