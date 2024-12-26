حريق هائل يودي بحياة 5 أشخاص في المنيب

شهدت منطقة المنيب فاجعة إنسانية أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل داخل شقة سكنية، مساء اليوم الخميس.



كانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

وتبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من ٦ أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 5 وفيات -على الأقل- وتم استخراج جثة وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين.

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