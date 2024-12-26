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تشكيل مباراة بتروجيت والجونة في الدوري المصري

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة، مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت ضد الجونة 

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا.

خط الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل.

تشكيل الجونة أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا.

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين.

خط الهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري.

ترتيب بتروجت والجونة في الدوري المصري الممتاز 

ويتواجد فريق بتروجت في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مباراتين أيضًا، بينما سجل في شباك منافسيه 4 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل فريق الجونة، المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مباراة، بينما أحرز في مرمى المنافسين هدفًا وحيدًا، واستقبلت شباكه هدف وحيد أيضًا.

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بتروجت الجونة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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