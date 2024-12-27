جوارديولا يطيح بالحرس القديم لإنقاذ سمعته في مانشستر سيتي.. والميركاتو الشتوي طوق النجاة.. ورقم سلبي مرعب يضرب السيتي.. والنادي يعاني من الانهيار الدفاعي مجددا

واصل فريق مانشستر سيتي سقوطه بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره بهدف لمثله أمام إيفرتون في جولة البوكسينج داي، حيث تركت النتيجة السيتي بفوز واحد فقط في آخر 13 مباراة له في جميع المسابقات ولا يزال خارج المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فشل استراتيجية جوارديولا أمام إيفرتون

كانت مباراة أخرى غير ملهمة للمدرب الإسباني الذي جاءت تغييراته متأخرة للغاية، بل حتى فشلت استراتيجية لعبه، لكن في الأخير أهم درس مأخوذ في هذه المباراة أن بيب جوارديولا بدأ في التحضير للتضحية بحرسه القديم.

جوارديولا يخطط للتضحية بالحرس القديم

مباراة إيفرتون كانت أول مباراة للسيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لا يلعب فيها واحد على الأقل من كايل ووكر وجون ستونز وإيدرسون وجاك جريليش منذ 13 مايو 2017، عندما فاز الفريق 2-1 على ليستر.

وقد أثار بيب جوارديولا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تسريب مقابلة له قبل المباراة مع أمازون برايم إلى الجماهير. وقال عن فترة الانتقالات في يناير: "يتعين علينا ضم لاعبين بالتأكيد، حتى لاعبونا يدركون موقفنا وما يجب علينا القيام به".

هذا إعلان واضح من جوارديولا بنيته تحسين مستوى السيتي من خلال التضحية بالعناصر القديمة وعلى رأسها كايل ووكر الذي كان ثغرة دائمة له.

دخل ماتيو كوفاسيتش خط الوسط ضد إيفرتون، وجلس إلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء في الدوري لأول مرة منذ شهرين، كما جلس كيفن دي بروين بديلًا، واستمر السيتي يعاني من فقدان السيطرة في الوسط مع غياب رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

جودة اللاعبين المتاحين تحت تصرف جوارديولا تعد واحدة من المشاكل التي تواجه مدرب برشلونة سابقًا، والذي ألمح إلى أنه قد يتعين عليه إعادة النظر في تفضيله لتشكيلة صغيرة، حيث تسببت إصابات اللاعبين الأساسيين في الدفاع، ورودري في إعاقة خططه التكتيكية.

مانشستر سيتي أسوأ دفاع في دوريات أوروبا

وعانى مانشستر سيتي من الانهيار الدفاعي مجددًا، حيث استقبلت شباكه تسعة أهداف في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل هدف واحد لكل مباراة. هذا هو أسوأ متوسط ​​لهم في موسم واحد منذ موسم 2005-2006 (16 هدفًا في 13 مباراة، 1.23 للمباراة الواحدة).

الأمر أبعد من ذلك فمنذ بداية شهر نوفمبر، استقبلت شباك مانشستر سيتي 26 هدفًا في جميع المسابقات، وخلال ذلك الوقت، كان الفريق الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا الذي استقبل عددًا أكبر من الأهداف هو فريق هايدنهايم 1846 الألماني (استقبل 28 هدفًا).

جوارديولا يحلل تعادل مانشستر سيتي ضد إيفرتون

بدوره، قال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "حينما نلعب بصورة سيئة، فإنني أقول ذلك في المؤتمر الصحفي، وأصرح بأن المنافس كان أفضل، وأننا لم نكن جيدين كفايةً، لكن الوضع لم يكن كذلك اليوم".

وأضاف جوارديولا: "كرة القدم تدور حول تحقيق الفوز.. كرة القدم تدور حول تسجيل الأهداف وعدم استقبالها. في هذا الموسم، أو في آخر شهر، أو في آخر وشهر نصف الشهر، لم نكن قادرين على القيام بذلك".

وبخصوص إيفرتون، قال بيب جوارديولا إن السيتي واجه فريقًا رائعًا، وناديًا يعرف كيفية الدفاع المُحكم والخروج بشباك نظيفة.

خطة جوارديولا في الميركاتو الشتوي

وبسؤاله عن سوق الانتقالات الشتوية، وإمكانية إبرام مانشستر سيتي للكثير من الصفقات القوية، أجاب المدرب الإسباني: "السوق الشتوية ليست سهلة.. يعرف اللاعبون أنه يتوجب علينا ضم البعض. نريد لاعبين للأعوام الثلاثة والأربعة والخمسة القادمة.. سنحاول، لأننا لا نستطيع البقاء لفترة طويلة بقائمة تضم الكثير من اللاعبين المُصابين".

وباتت مباراة اليوم الـ12 التي لا يحقق فيها مانشستر سيتي الفوز، بآخر 13 مباراة خاضها الفريق في مختلف البطولات (9 خسائر، 3 تعادلات).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 28 نقطة من 18 مباراة (8 انتصارات، 4 تعادلات، 6 هزائم)، مُحتلًا المركز السادس على سلم البريميرليج، فيما وصل إيفرتون لنقطته الـ17 من 17 مباراة (3 انتصارات، 8 تعادلات، 6 هزائم)، قابعًا بالمركز الـ15 (السادس من القاع).

مانشستر سيتي يواجه ليستر سيتي في اللقاء المقبل

يُذكر أن مانشستر سيتي سيختتم مبارياته هذا العام (2024) يوم الأحد المقبل (29 ديسمبر)؛ حيث سيحل الفريق ضيفًا على ليستر سيتي، برسم الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المُزمع أن تستهل كتيبة جوارديولا مشوارها في العام الجديد (2025) بملاقاة وست هام يونايتد يوم 4 يناير، ضمن الجولة الـ20 من البريميرليج.

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