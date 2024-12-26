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رياضة

بورنموث يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بورنموث، فيتو
بورنموث، فيتو

انتهت مباراة بورنموث ضد كريستال بالاس بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق بورنموث رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

مانشستر سيتي يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي 

تعادل فريق مانشستر سيتي مع إيفرتون إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برناردو سيلفا أولا لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل الضيوف إيفرتون عن طريق نداي في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة، يتواجد مانشستر سيتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة. 

 

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