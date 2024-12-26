سكرتير عام مساعد الإسكندرية يقود حملات بالعجمي والعامرية أول وبرج العرب

قام اللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، بجولات وحملات بأحياء العجمي والعامرية وبرج العرب، لمتابعة العمل ميدانيا في أحياء غرب المدينة.

وذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بالوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقاد اللواء أحمد حبيب، حملة لإزالة الإشغالات في حي العجمي، وكذلك متابعه سوق الهانوفيل وانضباط الأسعار ومحاربة الغش التجاري.

وقام اللواء احمد حبيب.السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية ترافقه نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي بجولة تفقدية بديوان عام الحي للتعرف بإدارات الحي والعاملين به والتاكد من حسن سير العمل وانتظامه .

كما قام حبيب، يرافقه يحيى زكريا رئيس مركز ومدينة برج العرب وسكرتير عام المركز بجولة تفقدية بديوان عام المركز للتعرف بإدارات المركز والعاملين به والتاكد من حسن سير العمل وانتظامه

والمرور على المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة واكد سيادته على اننا جميعا فى خدمة المواطن وعلينا ان نبذل اقصى جهد لتذليل كافة العقبات والحصول على رضا المواطن.

وأثناء الزيارة قام ايضا بالمرور على النقاط الساخنة لتجمعات مياة الامطار بطريق اسكندرية -

وقام قام اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية يرافقه إنجي فتحي رئيس حي العامرية أول بجولة تفقدية بديوان عام الحي للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه بالادارات المختلفة.

وببحث ومناقشة بعض الملفات الخدمية التي تهم المواطن مع رئيس الحي مثل ملف التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وغيرها.

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