الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل مصنع بوتاجاز

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع داخل مصنع بوتاجاز في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ندلع حريق هائل اندلع داخل مصنع بوتاجاز  في قرية شوشة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين اندلع الحريق داخل المصنع إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تبعهتها.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من اخماد الحريق ولكن أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا حريق داخل مصنع بوتاجاز مصنع بوتاجاز في سمالوط مصنع بوتاجاز في مركز سمالوط أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

تشييع جثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

عماد كدواني ينعى وكيل تعليم المنيا

موعد تشييع جثمان وكيل تعليم المنيا

مديرية التعليم تنعى وفاة وكيل تعليم المنيا

وفاة وكيل التعليم بالمنيا بعد صراع مع المرض

حوادث المحافظات، مصرع مسجل خطر في بني سويف ومقتل آخر بالمنيا، السجن المؤبد لشقيقين بقنا، اتهام شاب بقتل والده في الإسماعيلية

حصاد مديرية العمل بمحافظة المنيا لعام 2024

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد في المنيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

80 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب قبل قرار المركزي، وصل لهذا السعر بالصاغة

مصير حفلات حمو بيكا في رأس السنة بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

عطل يضرب خدمات إنستا باي

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

منوعات

المزيد

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية