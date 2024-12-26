السيطرة على حريق داخل مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع داخل مصنع بوتاجاز في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ندلع حريق هائل اندلع داخل مصنع بوتاجاز في قرية شوشة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مصنع بوتاجاز في سمالوط بالمنيا

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين اندلع الحريق داخل المصنع إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تبعهتها.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من اخماد الحريق ولكن أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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