التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لصالح وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.



حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.



وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو."

ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية". ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد".



كما صرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولًا. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني".



وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.

كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما عمل (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

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