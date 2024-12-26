رئيس الأركان يتفقد منظومة الكفاءة القتالية لقوات الصاعقة (صور)

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قيادة قوات الصاعقة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية، والذي يأتي في إطار المتابعة الميدانية لنظم وأساليب التدريب القتالي لمقاتلي القوات الخاصة.

إجراءات الإعداد والتجهيز القتالي للمقاتلين

واستعرض اللواء أ. ح محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة إجراءات الإعداد والتجهيز القتالي للمقاتلين بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مجمع ميادين التدريب وشاهد عددًا من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية عالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي، كما ناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم ومدى قدرتهم على الاستفادة من تطوير منظومة التدريب لإنجاز المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

أحدث نظم ووسائل التدريب المتطورة

وأشاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستوى المتميز لرجال قوات الصاعقة، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير أحدث نظم ووسائل التدريب المتطورة التي تحقق أقصى درجات الواقعية وتسهم فى الارتقاء بالقدرات القتالية لرجال القوات المسلحة.



وطالب رجال الصاعقة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والوصول إلى أقصى معدلات الكفاءة القتالية والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية لتكون قوات الصاعقة فى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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