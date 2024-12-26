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رياضة

نوتنجهام يحقق فوزا ثمينا على توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي (صور)

توتنهام
توتنهام

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا ثمينا على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف نوتنجهام فورست عن طريق أنتوني إيلانجا في الدقيقة 27.

ترتيب توتنهام ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يصل نوتنجهام للنقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي توتنهام في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

تشكيل توتنهام أمام نوتنجهام فورست

وبدأ توتنهام مباراة نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

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تشكيل نوتنجهام فورست أمام توتنهام

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وكان توتنهام خسر من نظيره ليفربول في الجولة الماضية بنتيجة عريضة 6-3 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب توتنهام يكشف أسباب السقوط المرير أمام ليفربول

وكان الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، أبدى أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 3/6 أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "بالطبع هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا، وليفربول فريق رائع وكانوا رائعين للغاية، لقد افتقدنا قدرا من الحيوية بالتأكيد، لكن هذا هو الموقف الذي نحن به الآن، لقد كانت المباراة صعبة وبعيدة علينا كثيرا".

وأضاف: "لم أقلل أبدا من التزام اللاعبين ومجهودهم، كانوا دائما مهتمين وواثقين من العمل الذي نقوم به، وكانت عودتنا في النتيجة دليل على ذلك، لكنك تحتاج إلى أن تكون في مستوى آخر جسديا ومن حيث الإمكانيات من أجل أن تقوم بما تريده أمام الفرق الكبيرة، لقد كانوا رائعين جدا.

 

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