شييع المئات من أهالي محافظة المنيا، جثمان الدكتور علي عبد السلام رجب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

تشييع جثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وقد أقيمت صلاة الجنازة على روح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، من مسجد على المصري في مدينة المنيا، وسط حضور عدد كبير من أهالي المحافظة.

دفن جثمان الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة المنيا

وقد تم دفن جثمان الدكتور علي عبد السلام في مدافن العائلة في قرية زاوية سلطان في شرق النيل.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا

يذكر أن الدكتور علي عبد السلام رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، قد توفي صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وتعرض وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا الي وعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية تم نقله على أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج، إلا أن حالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الصحية تدهورت، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.



مديرية التربية والتعليم في المنيا

ويُعبر العاملون بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن خالص تعازيها لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مؤكدين أن الدكتور علي كان له دور بارز في تطوير العملية التعليمية في المحافظة.

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