السيسي يوجه بتعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة؛ لتكون محورًا للتنمية ومركزًا إقليميًا لوجستيًا وصناعيًا.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعدة الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

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