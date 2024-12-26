الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

القوات البحرية تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

القوات البحرية تحبط
القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة

نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف جهود تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية.

وتم الاشتباه فى أحد  مراكب الصيد، وعلى الفور دفعت القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية لضبط المركب المشتبه به وتنفيذ إجراءات تفتيشه، وتمكنت عناصر القوات البحرية من ضبط   (2) فرد على متن المركب عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة للحشيش والهيدرو وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة  وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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