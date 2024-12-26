وزير الداخلية يعتمد نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسى 2025.



جاء ذلك تزامنًا مع المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة القبول في كلية الشرطة الذى يعقد بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ونصح مصدر مطلع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لعام الدراسى 2025، بمتابعة هواتفهم المحمولة حيث تصل رسالة نصية للمقبولين في كلية الشرطة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعلن وزارة الداخلية، نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 وأسماء المقبولين ممن اجتازوا الاختبارات النهائية، اليوم الخميس.

ويمكن معرفة المقبولين في نتيجة كلية الشرطة لعام 2025 وفقًا للقنوات الشرعية للوزارة فقط.

وكانت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات بين عشرات الآلآف المتقدمين للالتحاق بصفوف العيون الساهرة، وانتهت الاختبارات إلى رسوب البعض وصعود آخرين بعد اجتياز الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة.

وانتهت المراجعات النهائية لاختيار أفضل العناصر في ضوء المعايير الشرطية والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

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