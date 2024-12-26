الخميس 26 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

شاشة التداول بالبورصة،
شاشة التداول بالبورصة، فيتو

كشفت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، المصدرة لعدد 332 مليون سهم بقيمة 896.4 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة 
مؤشرات البورصة 

 أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية

وعلى جانب آخر أدرجت البورصة المصرية، أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – بورصة  النيل، والسماح ببدء التداول عليها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.79 جنيه للسهم – الواردة بتقرير الإفصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16/12/2024 - وأن يتم التداول عليها طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

 شركة الكابلات الكهربائية المصرية
 شركة الكابلات الكهربائية المصرية

مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26-12-2024. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

هبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%  عند مستوى 29960 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 36968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.10%  عند مستوى 13180 نقطة.

البورصة 
البورصة 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 8260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 11298 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3086 نقطة.

مؤشرات البورصة اليوم
مؤشرات البورصة اليوم

مؤشرات البورصة المصرية 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 30005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 36995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.

البورصة اليوم
البورصة اليوم

مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

البورصة المصرية 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

البورصة
البورصة

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

البورصة
البورصة

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

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