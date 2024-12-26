وفاة وكيل التعليم بالمنيا بعد صراع مع المرض

توفي الدكتور علي عبد السلام رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وكان تم نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا منذ أيام إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أن حالته الصحية تدهورت، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

وعبر العاملون بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن خالص تعازيهم لأسرة الراحل، مؤكدين أن له دورا بارزا في تطوير العملية التعليمية في المحافظة.

وفاة الدكتور علي عبد السلام

ساهم الدكتور علي عبد السلام رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في محافظة المنيا.

سيتم تشييع جثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا في مراسم جنائزية تليق بمكانته، وسط حزن كبير من زملائه وطلابه.

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