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الطب البيطري بسوهاج يحصن 134 ألف رأس ماشية

مديرية الطب البيطرى
مديرية الطب البيطرى بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحصين ما يزيد عن 134000 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع  وذلك المعدل غير مسبوق حيث أنه يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المحافظة يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية وبتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

الطب البيطري بسوهاج تنجح في تحصين 134000 ماشية

وأضاف الدكتور أحمد حمدي أن مديرية الطب البيطري تقوم بعمل لجان من الأطباء والعاملين في جميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين حيث يتم التحرك من منزل لمنزل لتقديم الخدمة البيطرية. 
 

الطب البيطرى السيطرة على أي بؤرة مرضية والقضاء عليها قبل الانتشار والتوسع.

 

وأكد على أن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان ويتم التحرك الفوري والسيطرة على أي بؤرة مرضية  والقضاء عليها قبل الانتشار والتوسع.

 

وأفاد أن المديرية لن تتأخر عن خدمة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل  أحد أعمدة الاقتصاد القومي.

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الحفاظ علي الثروة الحيوانية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الدكتور احمد حمدى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ضمن المبادرة الرئاسية مرضي الحمى القلاعية مرضى الحمى

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